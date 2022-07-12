Банк России решил существенно расширить возможности передвижных офисов банков

Центробанк решил серьезно расширить возможности передвижных пунктов кассовых операций, переименовав их в мобильные офисы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому существенно расширяются возможности передвижных пунктов кассовых операций (ППКО), которые планируется переименовать в мобильные офисы. Теперь они могут действовать в любой точке страны и совершать операции с юридическими лицами.

Некоторые участники рынка посчитали, что изменения позволят облегчить организацию работы мобильных офисов, что позволит более эффективно решать задачи. Кроме того, мобильный офис будет представлять собой полноценное отделение банка на колесах, где есть сотрудник, кассир, банкомат и платежный терминал. То есть клиенту будут доступны все возможные банковские операции.

Однако часть участников рынка указали, что в новых изменениях нет смысла. Например, у некоторых кредитных учреждений уже есть мобильные представители и приложения, отчего надобность в мобильных офисах пропадает. Кроме того, курьерская доставка позволяет решить задачи клиента эффективнее, чем передвижной офис.

20 июня «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЦБ и участников рынка, писал, что в мае крупнейшие банки России ускорили закрытие допофисов. Всего за май было закрыто около 137 точек по всей стране. При этом в кредитных учреждениях заявляют, что покрытие территорий офисами находится на прежнем уровне.