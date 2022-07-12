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Вице-канцлер ФРГ Хабек выразил надежду на возобновление поставок газа из России

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выразил надежду на возобновление поставок газа из России после завершения плановой инспекции «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

«Возможность существует. Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — сказал Хабек.

По словам вице-канцлера, в Германии серьезно опасаются нехватки газа осенью и зимой.

«Если невозможно получить больше газа на рынке, нам просто нужно еще существеннее снизить потребление», — резюмировал он, добавляя, что для этого есть различные варианты.

Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими ранее предупредила, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису многие германские компании, поставив под угрозу миллионы рабочих мест.

Поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились 11 июля с 7.00 из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. Ожидается, что в эти дни турбина, застрявшая из-за санкций на ремонте в Канаде, все же будет возвращена «Газпрому» через Германию. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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