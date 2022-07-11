В ФРГ заявили, что прекращение поставок газа из РФ грозит потерей миллионов рабочих мест

Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предупредила, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису многие германские компании, поставив под угрозу миллионы рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

По ее мнению, существует опасность, что Германию может ждать новый экономический спад, а скатывание к рецессии следует предотвратить любой ценой, например, с помощью ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора, а также энергетической безопасности.

«Если Российская Федерация продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест», — рассказала Фахими.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер отказался комментировать дальнейшее развитие ситуации с поставками газа по «Северному потоку».

По его словам, сейчас ситуация зависит от многих факторов, в частности от скорости заполнения хранилищ и запуска терминала по приему СПГ. Однако более важный вопрос заключается в недопущении разделения Германии на север и юг в вопросе поставок газа.