Bloomberg: РФ обогнала Алжир по объемам поставок газа в Испанию

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas утверждает, что Российская Федерация стала вторым по объемам поставщиком природного газа в Испанию, обогнав Алжир, который является традиционным экспортером газа в эту страну. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что импорт газа из РФ в Испанию в июне 2022 года достиг объемов 8,7 тыс. гигаватт/час. Этот показатель увеличился вдвое с мая. Агентство отмечает, что это около 24% общих потребностей Испании в газе. На сторону Алжира приходится порядка 22%, а его экспорт в Испанию упал с 9 до 7,7 гигаватт/час в мае, что вдвое меньше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Главным поставщиком газа в Испанию остаются Соединенные Штаты, которые поставляют туда порядка 30% топлива.

По данным агентства, подобные показатели связаны с дипломатической напряженностью между Алжиром и Испанией. Это произошло на фоне высказанной Мадридом поддержки марокканской инициативы по урегулированию споров в Западной Сахаре.

Ранее первый заместитель руководителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа в ближайшие месяцы, но считает, что такой риск имеется.