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Alibaba и Tencent оштрафовали более чем на $1,2 млн из-за нераскрытия данных о сделках

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Global Look Press

Китайский регулятор оштрафовал технологических гигантов Alibaba и Tencent, а также ряд других компаний за несоблюдение правил по раскрытию информации. Об этом сообщает Reuters.

Техногигант Tencent был оштрафован почти на $900 тыс., а Alibaba – почти на $349 тыс., отметили в публикации.

В агентстве уточнили, что речь идет о проведении 28 сделок, которые нарушают законодательство. В пяти из них участвовали подразделения Alibaba. Компания Tencent же участвовала в 12 сделках, где были зафиксированы нарушения.

В конце мая South China Morning Post сообщил, что сотрудники крупнейших технологических компаний Китая столкнулись с массовыми сокращениями на фоне неопределенности регулирования в технологическом секторе и замедления роста экономики, вызванного борьбой с COVID-19.

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