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Испания импортировала в июне рекордные 8,7 тысячи ГВтч газа из России

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Испания приобрела рекордное количество российского газа в этом июне — 8 752 ГВтч газа по сравнению с 6 587 ГВтч аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Наибольшее количество газа в Испанию поступило из США, на эту страну пришлось 29,6% общего объема импорта газа в июне (10 618 ГВтч). Россия же оказалась на втором месте, предоставив королевству в прошлом месяце 24,4% из 35 890 ГВтч газа.

С января по июнь 2022 года импорт российского газа составил 22 948 ГВтч, что на 3,2% больше, чем в первой половине 2021 года.

По данным агентства, поставки этого топлива из Алжира с января по июнь 2022 года снизились на 41,11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В частности, в первой половине текущего года Испания купила 55 962 ГВтч алжирского газа.

Ранее сообщалось, что в Испании испугались тяжелой зимы из-за сокращения поставок газа из России.

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