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В Литве цена на электроэнергию в июне выросла на 35%

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Vadim Ghirda/AP

Электроэнергия в Литве в июне текущего года подорожала на 35%. Об этом сообщило предприятие Elektrum Lietuva, передает ТАСС.

«Средняя цена электроэнергии в июне в Литве была на 35% выше по сравнению с маем и составила €223,16 за мегаватт», — говорится в сообщении.

По информации предприятия, электроэнергия выросла также в Латвии на 33% и в Эстонии — на 15%.

По словам директора Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, цена выросла из-за подорожания энергетических продуктов, а также на стоимость повлияло снижение производства электроэнергии на 18%.

Ранее издание The Daily Mail, ссылаясь на прогнозы консалтинговой компании Cronwall Insight, утверждало, что в январе 2023 года счета за электричество для домохозяйств Великобритании могут вырасти до более чем £3 тыс. (почти $3,6 тыс.) за год, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

В Германии заявляли, что невнятная монетарная политика, которую проводит Европейский центральный банк, привела к рекордной инфляции в Европе.

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