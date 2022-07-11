Глава Калининградской области предложил ответные меры на запрет Литвы на транзит

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, какие меры предлагает принять в ответ на остановку Литвой транзита ряда российских товаров, попавших под санкции ЕС.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что такое решение позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, сильно пострадавшим от европейских санкций.

Также Алиханов предложил установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.

Ранее власти Калининградской области заявили, что их устроит только полное восстановление транзита в регион.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза, а 21 июня в пресс-службе областного правительства сообщили, что ограничения затронут и грузовые автоперевозки.