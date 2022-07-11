Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию на фоне введенных против России санкций Европейского союза. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что речь идет о таких товарах, как бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза, а 21 июня в пресс-службе областного правительства сообщили, что ограничения затронут и грузовые автоперевозки.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что балтийская республика не допустит строительства на своей территории зеленого коридора в Калининград для транзита товаров, которые попали под антироссийские санкции ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».