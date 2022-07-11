Шведская компания Electrolux прекратит деятельность в России

Шведская компания по производству бытовой техники, в том числе для бизнеса, Electrolux Professionals заявила о решении прекратить деятельность в России и передать бизнес местному руководству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — следует из заявления.

Уход с российского рынка Electrolux Professional будет стоить компании 35 млн шведских крон (около $3,3 млн).

Ранее стало известно, что крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум, британский Diageo plc (Guinness, Smirnoff, Baileys) сообщил о планах уйти из России. В компании намерены покинуть российский рынок в течение шести месяцев. В течение этого времени компания будет предоставлять своим сотрудникам компенсационные выплаты в расширенном объеме.