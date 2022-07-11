Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Германия и Япония решили укрепить сотрудничество из-за Украины 10:18
В Федерации тенниса Казахстана ответили Тарпищеву по поводу вклада России... 10:17
Глава ДНР рассказал о сроках восстановления Мариуполя 10:16
Русские хакеры атаковали сайты властей Польши 10:12
В ЛНР заявили о взятии под контроль села Богородичное и развитии... 10:11
В Твери мужчина напал на женщину с ребенком 10:09
Генетики нашли у современных людей неандертальские гены, которые делают лекарства... 10:07
Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград 10:06
В Китае начались продажи электромобиля Hengchi 5 с пожизненной гарантией 10:04
На главу Мелитопольского района Запорожской области Сигуту совершили покушение 10:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Шведская компания Electrolux прекратит деятельность в России

Компания Electrolux Professional прекращает работу в России

close
100%
Global Look Press

Шведская компания по производству бытовой техники, в том числе для бизнеса, Electrolux Professionals заявила о решении прекратить деятельность в России и передать бизнес местному руководству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — следует из заявления.

Уход с российского рынка Electrolux Professional будет стоить компании 35 млн шведских крон (около $3,3 млн).

Ранее стало известно, что крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум, британский Diageo plc (Guinness, Smirnoff, Baileys) сообщил о планах уйти из России. В компании намерены покинуть российский рынок в течение шести месяцев. В течение этого времени компания будет предоставлять своим сотрудникам компенсационные выплаты в расширенном объеме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть