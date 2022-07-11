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Французские энергетические компании переходят на мазут на фоне дефицита газа

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Французские энергетические компании переводят котлы на мазут на случай сокращения поставок и дефицита газа, сообщает «Интерфакс».

«Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать как на газе, так и на мазуте, и мы можем перейти даже на уголь, если потребуется ... цель состоит в том, чтобы избежать необходимости закрывать завод в случае, если мы столкнемся с дефицитом газа», — заявил глава компании Michelin Флоран Менего.

По его словам, нефть останется доступным альтернативным источником топлива.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что прекращение поставок российского газа является наиболее вероятным вариантом. Однако это позволит «ускорить энергетическую независимость» Франции. Его слова также подтвердила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток» остановят на плановое обслуживание до 21 июля. Сроки профилактической остановки «Северного потока» были опубликованы в сентябре 2021 года и с тех пор не менялись.

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