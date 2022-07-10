Экономист Прокудин предрек доллар по 80 рублей из-за снятия ограничений на вывод капитала

Снятие ограничений на вывод капитала из России может подтолкнуть курс доллара к росту до 80 руб. Об этом РИА «Новости» заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«Открытие финсчета, даже частичное, наряду с восстановлением импорта, которое только началось в мае, является необходимым условием для разворота тренда в курсе доллара в сторону 80 рублей», — отметил Прокудин.

По его словам, подобное решение может послужить важным сигналом, что российская валюта закончила свое укрепление, то есть произошел рост спроса на иностранную валюту.

Он добавил, что курс доллара к концу 2022 года может укрепиться до 90 руб., при этом средний курс по году будет меньше 80 руб.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что к концу 2022 года доллар может укрепиться до 75 руб., поэтому в ближайшее время продавать валюту не стоит.