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CBS News: Россия не страдает от санкций из-за высоких цен на нефть

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Depositphotos

Россия не страдает от санкций Запада из-за высоких цен на нефть, постепенно увеличивая объемы продажи. Об этом в эфире CBS News заявил старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер.

«То, что происходит, обусловлено эффектом высоких цен на нефть. Европа очень медленно сокращает свою зависимость от российской нефти. А еще я думаю, что это эффект сезонности», — отметил Матонниер.

По его словам, традиционно спрос на топливо вырастает летом, причем даже в самой России. Так как это большая страна, то люди ездят по ее территории, что подстегивает спрос, от которого потом растут цены. Все это влияет на работу нефтеперерабатывающих предприятий.

Он добавил, что до начала спецоперации на Украине нефть стоила около $89 за баррель. Сейчас же она находится на уровне $111. Такой показатель для России идет лишь на пользу.

7 июля Bloomberg сообщил, что с февраля по май 2022 года Россия смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд.

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