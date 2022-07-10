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Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев

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Frank Augstein/AP

Издание The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cronwall Insight утверждает, что в январе 2023 года счета за электричество для домохозяйств Великобритании могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей». Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению аналитиков компании, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с нынешних «рекордных» 1971 (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей) в октябре. Уже в январе 2023 года этот показатель вырастет до 3364 фунтов.

В публикации отмечается, что последний прогноз Cornwall Insight показал резкий рост по сравнению с предыдущими оценками. Например, в отчете от 22 июня был спрогнозирован рост ценового порога до 2981 в октябре и 3003 фунтов стерлингов в январе.

Эксперты консалтинговой компании отмечают, что такой рост цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую» зиму.

Ранее стало известно, что жителям Великобритании этой осенью грозит рост стоимости энергоносителей из-за санкций против России, это усугубит финансовое напряжение среди граждан.

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