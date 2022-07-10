Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В публикации отмечается, что соответствующее заявление сделал в субботу канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

Ранее стало известно, что власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии.

При этом власти Германии пока не сообщили, была ли доставлена турбина

До этого посол ФРГ в Оттаве Сабина Шпарвассер заявила, что правительство Канады находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества в вопросе возврата турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По словам высокопоставленного канадского чиновника, Канада и Германия близки к заключению соглашения, однако возвращение турбины в Россию осложнено санкциями, введенными Канадой. Канада и Германия также ведут переговоры с Украиной, которая выступает против идеи обойти санкции, чтобы вернуть турбину, это решение должно быть принято в течение нескольких дней.