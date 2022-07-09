В ФРГ заявили о необходимости избежать «кошмарного сценария» из-за ситуации с газом

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что Германия может оказаться перед лицом серьезных испытаний зимой.

По его словам, ситуация может обостриться, если ФРГ не сможет заполнить газохранилища и обеспечить поставки газа.

«Ситуация в настоящее время контролируемая, но зимой она может стать серьезной в том случае, если не получится за лето заполнить газохранилища и обеспечить новые пути снабжения, то есть выстроить терминалы по приему сжиженного газа», — рассказал Хабек.

Глава Минэкономики ФРГ добавил, что в самой сложной ситуации государству придется пойти на крайние меры — решать, кто будет получать поставки газа, а кто нет. Хабек назвал такой сценарий «кошмарным».

Ранее Хабек заявлял, что причина, по которой поставки топлива через газопровод «Северный поток» в страну сократились, кроется не в отсутствии турбины. В то же время министр выразил надежду, что Канада вскоре вернет в Европу турбину для «Северного потока».