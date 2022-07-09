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Ставки по потребительским кредитам в России упали ниже 20% годовых

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В период с 30 июня по 7 июля наблюдается переход к рекордно быстрому снижению ставок по кредитам для граждан в крупнейших банках России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи.

Так, средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период снизилась на 3,93 процентного пункта, до 18,66% годовых. Средняя стоимость необеспеченных кредитов на разные цели уменьшились на 4,26 п.п., опустившись ниже 19,5% годовых. В сегменте залоговых кредитов ставки за указанный период уменьшились на 2,44 п.п., до 16,35%. Ключевая ставка Центробанка России сейчас составляет 9,5%.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Игоря Алутина, такое резкое снижение зафиксировано впервые с конца мая — с тех пор, как начал рассчитываться индекс кредитов.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект об ограничении размера переплат по кредитам.

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