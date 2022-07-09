Министр транспорта Савельев заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде

Калининградская область не подвергнется транспортной блокаде на фоне введенных ранее санкций Запада. Об этом заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

«Точно нет», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза, а 21 июня в пресс-службе областного правительства сообщили, что ограничения затронут и грузовые автоперевозки.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия готова принять жесткие меры против Литвы и Евросоюза, если ситуация с транзитом в Калининградскую область не стабилизируется.

До этого советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что балтийская республика не допустит строительства на своей территории зеленого коридора в Калининград для транзита товаров, которые попали под антироссийские санкции ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».