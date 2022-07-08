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Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Роспотребнадзоре заявили, что присоединились к судебному разбирательству с IKEA, а также намерены использовать правовой инструментарий для защиты прав россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вступили в судебный процесс, поскольку уполномочены давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Ведомство планирует использовать весь существующий правовой инструментарий, чтобы защитить права и интересы граждан Российской Федерации, говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что, согласно закону «О защите прав потребителей», российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортеров или продавцов.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте.

Компания должна была начать онлайн-распродажу 5 июля, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Источники СМИ говорили, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. 7 июля вечером онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась.

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