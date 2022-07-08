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ФАС не получала ходатайства о покупке кофеен Starbucks в России

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Alexander Natruskin/Reuters

Федеральная антимонопольная служба не получала ходатайства о покупке кофеен Starbucks в России. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На текущий момент ходатайств по указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России», — заявили в ФАС.

Там добавили, что в случае поступления ходатайств, они будут оценены на предмет соответствия российскому законодательству.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что американская сеть кофеен Starbucks нашла человека, который может купить российский бизнес. По словам источников, кофейни купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Также эту информацию подтвердил один из его знакомых.

В конце мая владелец крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks объявил о решении уйти с рынка России. Кофейни приостановили свою работу еще в марте.

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