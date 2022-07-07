DailyFX: запасы нефти в США снизились более чем на 1 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (кроме стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 1 июля, сократились на 1,1 млн баррелей. Об этом сообщили аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Аналитики посчитали, что коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились до 414,5 млн баррелей. При этом подтверждающие данную цифру данные должны выйти в еженедельном обзоре Минэнерго страны 7 июля в 18.00 мск.

19 июня аналитик Bloomberg Хавьер Блас заявил, что стратегический запас нефти в США стал сокращаться быстрее прогнозов, упав до минимальных за последние 40 лет показателей.

По его словам, в 2021 году в это время запасы нефти составляли 621 млн баррелей. Сейчас же США хотят удержать мировые цены на нефть продажей своих запасов, только подобная стратегия может продолжаться недолго.