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В Панаме профсоюзы начали забастовку, требуя заморозить цены на продукты и топливо

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Профсоюзы преподавателей Панамы объявили всеобщую трехдневную забастовку, требуя от правительства рассмотреть список их предложений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Члены профсоюза заявили, что протесты связаны с тем, что правительство не реагирует на предложенный список из 32 антикризисных мер. В него входит, в том числе, заморозка цен на продукты и топливо, борьбу с безработицей, поддержку образования.

Акции в столице Панамы начались 6 июня. К преподавателям также присоединились водители, студенты, крестьяне, строители и представители коренных народов.

В свою очередь, министерство образования Панамы сообщило, что 7 июня пройдет встреча с представителями профсоюзов, на которой будут рассмотрены их требования.

Ранее президент Эквадора Гильермо Лассо заявлял, что правительство республики снизит цены на бензин и дизельное топливо, что являлось одним из основных требований участников продолжающихся две недели антиправительственных выступлений в стране.

Сообщалось, что председатель Аргентинского сельскохозяйственного общества Николас Пино рассказал, что местные производители сельскохозяйственной продукции начнут общенациональную забастовку 13 июля из-за нехватки дизельного топлива в стране.

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