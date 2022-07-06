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Курс доллара по итогам торгов на Московской бирже вырос до 63,35 рубля

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российская валюта ослабла по отношению к американскому доллару, который к концу торгового дня на Московской бирже зафиксировался на уровне в 63,35 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

€1 к закрытию торгов стоит 64,77 рубля. Курс доллара поднялся на 2,2 рубля относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подорожал на 1,17 рубля.

Аналитики отмечают, что рубль слабнет в отсутствие важных новостных поводов относительно действий правительства страны по нормализации курса.

Ранее 6 июля генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков заявил, что курс рубля к доллару вернется к оптимальному коридору 70-75 к сентябрю-октябрю 2022 года.

По словам Лашкова, на ослабление рубля оказало влияние приближение окончания налогового периода и планы российских властей по созданию механизма давления на рубль через покупку валют дружественных стран. Нельзя сбрасывать со счетов и постепенно увеличивающиеся объемы параллельного импорта.

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