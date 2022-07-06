Bloomberg сообщил, что США обсуждают «потолок» цены на российскую нефть на уровне $40-60

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40-60 долларов», — говорится в материале агентства.

В конце июня агентство сообщило, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада) обсуждают введение «потолка» цены на российскую нефть. Предполагалось, что мера должна работать за счет введения ограничений на страхование и доставку.

На прошлой неделе заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон заявил, что предельную цену российской нефти должны установить в начале июля.

На следующий день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите G7, должен снизить ее стоимость вдвое.

На это заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае нефти на рынке будет существенно меньше, а цена на нее будет гораздо выше.