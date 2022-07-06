CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по российской нефти

Китай и Индия могут сорвать планы G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть. Задумка «Большой семерки» может негативно сказаться на мировых энергетических рынках. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

«Предложение не продумано, страны «Большой семерки» даже не обсудили его с Индией и Китаем<…> Неужели вы действительно думаете, что они согласятся на это, а Россия примет это и не ответит? Звучит как очень хорошая теоретическая концепция, но на практике она просто не сработает», — подчеркнула соучредитель и директор по исследованиям в Energy Aspects Амрита Сен.

По словам вице-президента энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти, Россия может просто не продавать нефть по ценам, установленным предельным значением.

3 июля издание New Jersey, ссылаясь на американского эксперта Патрика Де Хаана, сообщало, что идея G7 по ограничению цен на нефть из России кажется нелогичной. По словам эксперта, заявление G7 может лишь усугубить ситуацию и подтолкнуть цены на нефть к росту.

В ходе прошедшего саммита в Германии страны G7 договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета на услуги страхования, необходимого для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если только нефть не закупается по согласованной цене или ниже.