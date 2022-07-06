Минфин решил проиндексировать зарплаты бюджетников на ₽1 трлн до 2025 года

Зарплатный фонд бюджетников в период с 2023 по 2025 год проиндексируют на сумму 1 трлн рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы Минфина.

В материалах указали, что в 2023 году зарплаты бюджетников проиндексируют на 104,7 млрд рублей, в 2024 году эта сумма вырастет до 359 млрд рублей, а в 2025 году уже составит 541,7 млрд рублей. При этом больше всего средств получат военные и работники федеральных государственных учреждений.

Эксперты сошлись во мнении, что по трудовому кодексу работодатели должны индексировать зарплаты, однако периодичность и конкретные механизмы не указаны. При этом индексация чаще всего производится по прогнозной, а не фактической инфляции. Также размер доплат зависит от того, к какой категории относится бюджетник. То есть если в приоритет берут силовые структуры, то индексация производится им в первую очередь.

Аналитики посчитали, что предлагаемые Минфином меры достаточно скромные, что означает достаточно ограниченный рост фонда оплаты труда в ближайшие годы в реальном выражении. Кроме того, численность бюджетников может меняться каждый год, а Минфин традиционно консервативно подходит к принятию решений по расходам на ближайшие годы.

В середине июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в этом году уровень бедности в России уменьшится. Он выразил надежду, что уровень бедности не только не увеличится, но и уменьшится, «несмотря на негативные процессы».