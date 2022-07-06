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В Харьковской области формируется бивалютная система, курс рубля к гривне — 1:1,5

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Валентин Огиренко/Reuters

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал ТАСС, что в регионе формируется бивалютная система. Курс рубля к гривне 1:1,5.

В дальнейшем он полностью вытеснит гривну, уточнил Ганчев, сейчас используются обе валюты.

Глава временной гражданской администрации указал на то, что гривна со временем будет вытесняться, — это не искусственный, а естественный процесс. Он добавил, что со стороны Украины валюта не поступает. Жители региона, которые получают деньги на карточки в гривнах, не могут их обналичить.

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