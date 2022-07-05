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Аналитики предрекли сокращение добычи газа до 25% в Норвегии на фоне забастовок

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alfarail.ru

Добыча газа в Норвегии может сократиться до 25% к 9 июля на фоне забастовок. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил эксперт в области энергетики Максим Бирюков.

По его мнению, ситуация может привести к тому, что добыча нефти сократится до 15%.

«Сокращение добычи газа Норвегией до 25% возможно к субботе при условии, если забастовки продолжатся. Если же говорить о нефти, то до 15%», — предрек Бирюков.

Экономист подчеркнул, что с учетом остановки поставок через российские газопроводы, сокращение добычи топлива может
привести к еще большему шоку на рынке европейского газа.

По мнению Бирюкова, забастовки не будут иметь затяжной характер.

Ранее 5 июля сообщалось, что норвежская компания Norwegian Oil and Gas может прекратить продажи в другие страны около 56% экспорта свой продукции из-за забастовки сотрудников нефтегазовой отрасли. В компании оценили возможные потери на уровне $182 млн ежедневно.

В ночь на 5 июля в Норвегии сотрудники нефтегазовых компаний начали забастовку. Они требуют повысить зарплаты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne.

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