Собянин заявил, что внутри Москвы могут построить город с населением в 2 млн человек

Город с населением в 2 млн человек возможно построить на заброшенных промзонах в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

На территории этих заброшенных промзон в настоящее время развернуты проекты комплексного развития территорий (КРТ).

«Сейчас одновременно в Москве накрыто проектами комплексного развития территорий 4 тыс. га, на которых можно построить двухмиллионный город», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что на этих территориях в Москве можно построить 60 млн кв. м недвижимости. «Первоклассное жилье, первоклассные рабочие места, парки, скверы, — все, что хотите, все для жизни вместо этих депрессивных территорий», — сказал он.

В конце июня Собянин рассказал, что в 2022 году совместно с РЖД планируется открыть 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Предполагается, что будет введено в работу три новых и семь после реконструкции станций МЦД. По его словам, масштабная реконструкция продолжается и на станции Мещерская Киевского направления МЖД.