В Зимбабве введут золотые монеты из-за галопирующей инфляции

Центральный банк Зимбабве объявил о выпуске золотых монет с целью попытаться сдержать стремительно увеличивающуюся инфляцию. Об этом сообщает The Guardian.

Так, за июнь инфляция достигла уровня 191%.

«Золотые монеты будут доступны для продажи как в местной валюте, так и в долларах США и других иностранных валютах по цене, основанной на международных ценах на золото и себестоимости производства», — заявил председатель Центробанка страны Джон Мангудья.

Отмечается, что будет разрешена торговля золотыми монетами как внутри страны, так и за ее пределами.

Зимбабве уже пережила гиперинфляцию в 2009 году, в результате которой государство вовсе отказалось от своей национальной валюты, перейдя на доллары США. Тогда были выпущены купюры номиналом 100 триллионов зимбабвийских долларов.

Ранее сообщалось, что инфляция в Корее достигла почти что 24-летнего максимума.