«Аэрофлот» создаст крупнейшего провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов

«Аэрофлот» создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) воздушных судов на базе дочерней специализированной компании «А-Техникс», сообщает пресс-служба компании.

«С этой целью в «А-Техникс» будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) Аэрофлота», — отмечается в сообщении.

Планируется, что передача производственных мощностей и переоформление квалифицированного профильного персонала авиакомпании в «А-Техникс» завершится до конца 2022 года. В компании рассказали, что на первоначальном этапе будут переданы три ангарных комплекса в аэропорту Шереметьево и компоненты технического обслуживания (ТО). Далее объемы оперативного ТО, линейные станции ТО, а также склады.

«В результате концентрации мощностей ДТО Аэрофлота в отдельной структуре «А-Техникс» станет не только центром компетенций по ТОиР Группы «Аэрофлот», но и самой крупной организацией ТОиР в России, СНГ и Восточной Европе — как по объемам производственных мощностей, так и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов (всего 9 типов)», — отметили в «Аэрофлоте».

В компании подчеркнули, что «А-Техникс» будет оперировать шестью ангарными комплексами. Это позволит разместить одновременно до 19 воздушных судов разных типов.

Как отметил генеральный директор «А-Техникс» Михаил Коробович, сейчас в мире широко распространена бизнес-модель холдингов, когда крупная авиакомпания переводит собственное техническое подразделение в отдельную структуру.

«Эта структура специализируется не только на техобслуживании воздушного флота материнской компании, но и оказывает услуги для сторонних авиаперевозчиков, принося дополнительный доход холдингу. При этом «дочерний» аутсорсинг ТОиР позволяет авиакомпании значительно сократить расходы на эти услуги», — пояснил он.