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Курс евро поднялся до 65 рублей, прибавив почти 17%

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Валюта еврозоны укрепилась по отношению к российской валюте и торгуется за 65 руб. Информацию об этом передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Рост с начала торгов 5 июля составил 16, 59%.

На Московской бирже к 16:10 мск €1 стоит 63, 69 руб. Доллар торгуется за 61,68 руб.

Ранее 5 июля сообщалось, что курс доллара расчетами «завтра» к 12:08 мск вырос на 2,88 руб., до 58,12 руб., что стало максимумом с 14 июня. Однако позже рубль усилил падение и в моменте доллар поднялся чуть выше 60 руб.

Евро тоже укреплялось и в начале торгов и поднималось до отметки 59,95 руб. Это на 2,2 руб. больше, чем в момент закрытия предыдущих торгов. К 13:23 мск евро превысило отметку в 61 руб., что также стало максимумом с 14 июня.

В конце июня РБК писал, что в 2023 году курс рубля составит 83 руб. за доллар в случае, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%.

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