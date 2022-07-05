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Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Рубль усилил снижение к доллару, и американская валюта в моменте поднялась выше 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные на Мосбирже.

Курс доллара расчетами «завтра» к 12.08 мск вырос на 2,88 рубля, до 58,12 рубля, что стало максимумом с 14 июня. Однако позже рубль усилил падение и в моменте доллар поднялся чуть выше 60 рублей.

Евро также продолжает укрепляться и в начале торгов поднимался до отметки 59,95 рубля, что на 2,2 рубля больше, чем в момент закрытия предыдущих торгов. Уже к 13.23 евро превысил отметку в 61 рубль, что также стало максимумом с 14 июня.

В конце июня РБК, ссылаясь на прогнозы аналитиков «Ренессанс Капитала» писал, что в 2023 году курс рубля составит 83 руб. за доллар в случае, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%, нефть марки Brent будет стоить $100 за баррель, а Urals — $70.

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