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В «Молдовагазе» заявили о «плохом» и «очень плохом» решениях по газу

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан представил два плохих решениях, связанных с повышением тарифов за газ и накоплением долгов. Об этом он заявил в эфире телеканала TV8.

«У нас два решения — одно плохое, другое — очень плохое. Плохое решение — мы повышаем тариф, еще хуже решение — повышаем его и копим новые долги», — отметил Чебан.

По его словам, стоимость газа на рынке продолжает расти, поэтому больше нельзя затягивать ситуацию, связанную с повышением тарифов на газ в Молдавии.

Он добавил, что сейчас в стране и так действует повышенный тариф, однако долги граждан растут, так как им тяжело платить по счетам. Осенью же ситуация будет еще сложнее, так как будет очередное повышение тарифов. Поэтому проблема с выплатой долгов у населения сложится очень серьезная.

4 июля Чебан заявил, что «Молдовагаз» решила попросить регулятора повысить тариф на газ из-за выросшего до $130 млн долга по отрицательным тарифным отклонениям. По его словам, компания не требует возмещения потерь, как того требует методология. Однако если тариф не будет пересмотрен, к текущей сумме долга в скором времени прибавится еще $7 млн.

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