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Bloomberg: цена на нефть может обвалиться до $45 за баррель к концу 2023 года

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Hasan Jamali/AP

Цена на нефть к концу 2023 года может обрушиться до $45 за баррель из-за снижения спроса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на аналитиков американского банка Citigroup.

Аналитики посчитали, что к концу 2022 года цена на нефть марки Brent уменьшится до $65 за баррель. Это может произойти из-за пониженного спроса ввиду возможной рецессии в экономике. Этот процесс также может продолжиться и в 2023 году, когда к концу года цена на нефть упадет до $45 за баррель.

В агентстве указали, что цены на нефть падают при любой возможной рецессии или показателях нестабильности практически до себестоимости. При этом ситуация с ценами будет ухудшаться, если страны ОПЕК+ так и не будут вмешиваться в процессы на нефтяном рынке.

3 июля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что цены на нефть нашли свой справедливый диапазон от $108 до $120 за баррель. По его словам, причин для существенного падения цен сейчас нет. Кроме того, текущая ситуация положительно сказывается на отечественных нефтяных компаниях, которые получают прибыль от дорогой нефти.

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