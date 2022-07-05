Курс доллара на Мосбирже впервые с 14 июня превысил 58 рублей

Курс доллара поднялся на 2,86 руб. и впервые с 14 июня 2022 года превысил 58 руб., составив 58,09 руб. по состоянию на 11.20 мск. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи.

Отмечается, что курс евро также начал укрепляться по отношению к рублю. Впервые с 20 июня евро превысил 59 руб. и составил 59,95 руб.

Ранее сообщалось, что опрошенные американским телеканалом CBS эксперты заявляли, что российский рубль в этом году демонстрирует значительный рост и стал одной из лучших мировых валют.

5 июля сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России и выяснил, что за динамикой курса американского доллара следит каждый четвертый, а евро — лишь каждый пятый. Отмечается, что, по мнению россиян, к 1 сентября доллар вырастет на 15%, а евро — на 30%. Результаты опроса есть в распоряжении «Газеты.Ru».