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Транзит газа из России в Европу может упасть на 55% к 2025 году

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Reuters

Поставки трубопроводного газа из России в Европу сократятся на 55% к 2025 году. Об этом сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В целом потребление природного газа в мире в 2022 году немного снизится. После чего в течение трех лет потребление будет постепенно расти. Однако по стандартному сценарию поставки газа из России в Европу к 2025 году сократятся на 55%. Ускоренный сценарий предполагает сокращение более чем на 75%.

В МЭА отметили, что сокращение поставок произойдет из-за того, что долгосрочные контракты с «Газпромом» будут заканчиваться. При этом контрсанкции России ограничат использование газопровода «Ямал–Европа», что усложнит работу «дочек» «Газпрома» в Германии.

В агентстве указали, что Евросоюз всерьез настроен отказаться от поставок газа из России. Однако у этого решения будут большие последствия, так как мировой спрос на газ в 2025 году достигнет 140 млрд кубометров.

Ранее во вторник лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц заявил, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран.

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