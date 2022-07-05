Цена газа в Европе впервые с марта превысила $1 800 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе на закрытии торгов на бирже 4 июля превысила $1 800 за одну тысячу кубометров впервые с 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1 804,3 за одну тысячу кубометров, или €167,3 за МВт·ч.

В целом цена на газ за день повысилась более чем на 13%.

Отмечается, что газ в Европе дорожает на фоне сообщений о том, что 5 июля пройдет забастовка сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии — одной из крупнейших стран-поставщиков газа в Европейский союз.

4 июля Норвежская нефтегазовая ассоциация заявила, что некоторые месторождения на шельфе Норвегии перестанут работать из-за забастовки, в результате чего добыча газа снизится на 292 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки или на 13% от общего объема добычи.

Ранее издание Financial Times сообщало, что цены на электроэнергию в Европе обновили максимум из-за сокращения импорта газа из России.