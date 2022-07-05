Алиханов заявил, что вражеские действия ЕС ухудшают жизнь более 1 млн человек

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Евросоюза, ограничивающие транзит в регион, вражескими. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Вы, европейцы, ставите нас в условия, ограничивающие наши гуманитарные в том числе возможности, существование нормальное. Вы ухудшаете нам ситуацию с точки зрения инфляционного давления. Вы зачем это делаете? Вы просто действуете вражеским образом, ухудшая жизнь миллиона с лишним человек», — сказал губернатор.

Также по его словам, если ЕС продолжит блокаду Калининграда, то у России есть «крайний ответ» экономического характера.

«Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать», — сказал Алиханов, добавив, что он надеется на благоразумие европейских политиков.

Ранее Алиханов прокомментировал работу по восстановлению транзита в регион после отказа Литвы пропускать некоторые товары по своей железной дороге.

Кроме того, губернатор Калининградской области назвал ересью слова об использовании калининградского транзита для обхода санкций.