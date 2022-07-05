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Equinor решила приостановить работу трех месторождений из-за забастовки рабочих

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Equinor решила приостановить работу трех месторождений после объявления о начале забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne. Об этом сообщается на сайте компании.

Общий объем добычи на трех месторождениях составляет 89 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э) в сутки, из которых 27,5 тыс. б.н.э приходится на газ.

В компании указали, что общие объемы выпадающей добычи могут превысить 422 тыс. б.н.э в сутки, так как с 6 июля могут закрыться еще три месторождения. При этом окончательные последствия от забастовки пока еще не подсчитаны.

4 июля Bloomberg, ссылаясь на Норвежскую нефтегазовую ассоциацию (NOG) сообщал, что очередное повышение цены на газ в Европе произошло из-за забастовки рабочих в Норвегии.

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