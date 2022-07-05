ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию через Казахстан в июне

Один из крупнейших в мире производителей стали ArcelorMittal возобновил поставки в Россию через Казахстан в июне. Об этом ТАСС заявил источник в металлургической отрасли.

«Поставки возобновились 10 июня после прекращения в апреле. В основном в РФ поставляется горячий прокат», — отметил собеседник агентства.

По его словам, основными покупателями продукции стали заводы по производству труб и металлотрейдеры.

Он добавил, что компания ArcelorMittal изначально поставляла металл в Россию через Казахстан, так как это было выгодно с точки зрения доставки и расходов на логистику.

4 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные китайской таможни написал, что Китай начал экспортировать палладий, которого почти нет в стране. Отмечается, что в период с января по май КНР экспортировал 5,2 тыс. тройских унций этого металла в Италию, Канаду и Гонконг, при этом в прошлом году экспорт составлял всего 55 тройских унций. Предполагается, что речь может идти о палладии российского происхождения.