Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Секретарь комитета ТПП Полохин предсказал рост цен на газ до $3500... 09:07
Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России продлен до 12... 09:07
Губернатор Брянской области заявил об обстреле приграничного села Зерново со стороны... 09:07
В Тюмени женщина бросила в ветклинике собаку с парализованными лапами 09:05
Россияне стали чаще закупаться слабоалкогольными коктейлями 09:03
В Великобритании женщина едва не лишилась пальца из-за обручального кольца 08:59
«Автоновости дня» перечислили нюансы покупки автомобиля в Белоруссии 08:58
Казахстан допустил расторжение контракта на судно «Жибек жолы»... 08:55
Выдача ипотечных кредитов в России выросла на 58% в июне 08:53
Тренер ЦСКА Федотов назвал безобразием решение Эджуке приостановить контракт 08:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Трутнев рассказал о потерях экономики России из-за недостатка мощностей Транссиба

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российская экономика из-за нехватки мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей лишится 1,5 трлн рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РИА «Новости».

По его словам, в результате разворота транспортных потоков на Дальний Восток резко повысились требования к срокам модернизации Восточного полигона. Вся продукция, которую в России создают экспортоориентированные предприятия, устремились к тем дальневосточным странам, с которыми продолжается экономическое сотрудничество.

Трутнев уточнил, что объем не перевезенных по БАМу и Транссибу грузов в прошлом году составил 70 млн тонн. В текущем году при необходимых 258 млн тонн прогнозируемый объем неперевезенных грузов может составить 100 млн тонн.

«Ущерб, который при этом будет нанесен экономике страны, оценивается в 1,5 триллиона рублей», — заявил Трутнев.

Зампред правительства считает, что необходимо понять, чего не хватает. Если речь идет о финансах, то нужно выделить деньги и привлечь недостающую рабочую силу, технику. И решить эту задачу нужно в первую очередь, подчеркнул Трутнев.

9 июня РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Юрия Трутнева сообщили, что Восточный полигон железных дорог не может справиться с нагрузкой, потому что вся российская экономика развернулась на восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть