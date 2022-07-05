Трутнев рассказал о потерях экономики России из-за недостатка мощностей Транссиба

Российская экономика из-за нехватки мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей лишится 1,5 трлн рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РИА «Новости».

По его словам, в результате разворота транспортных потоков на Дальний Восток резко повысились требования к срокам модернизации Восточного полигона. Вся продукция, которую в России создают экспортоориентированные предприятия, устремились к тем дальневосточным странам, с которыми продолжается экономическое сотрудничество.

Трутнев уточнил, что объем не перевезенных по БАМу и Транссибу грузов в прошлом году составил 70 млн тонн. В текущем году при необходимых 258 млн тонн прогнозируемый объем неперевезенных грузов может составить 100 млн тонн.

«Ущерб, который при этом будет нанесен экономике страны, оценивается в 1,5 триллиона рублей», — заявил Трутнев.

Зампред правительства считает, что необходимо понять, чего не хватает. Если речь идет о финансах, то нужно выделить деньги и привлечь недостающую рабочую силу, технику. И решить эту задачу нужно в первую очередь, подчеркнул Трутнев.

9 июня РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Юрия Трутнева сообщили, что Восточный полигон железных дорог не может справиться с нагрузкой, потому что вся российская экономика развернулась на восток.