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В России выпуск широкофюзеляжных самолетов может быть увеличен при необходимости

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UAC/Global Look Press

В пресс-службе Минпромторга РФ ТАСС сообщили, что объемы выпуска широкофюзеляжных самолетов, включая Ил-96, могут быть увеличены при наличии потребностей у перевозчиков.

Правительство раннее утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли. Планируется выпускать два Ил-96 в год вплоть до 2030 года.

Также сообщалось, что военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А ВКС России начали серийно оснащать новейшей системой предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), параллельно завершаются ее испытания.

Эта система предупреждает самолеты, выдавая сигнал в автопилот для уклонения от столкновения. Система имеет возможность наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме и активную антенну, которая передает информацию другим самолетам о своем местонахождении, в ней также интегрирована, в частности, функция распознавания контура земли.

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