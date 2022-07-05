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The Economist: Европе не везет в энергетической войне с Россией

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Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Европе не везет в энергетической войне с Россией. Об этом написало британское издание The Economist.

Пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. В материале говорится, что население Европы готовят к «болезненным последствиям».

8 июня после произошедшего пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. Европа лишилась 2,5% газовых поставок. Через неделю российский «Газпром» объявил, что поставки через трубопровод «Северный поток – 1» сократятся до 40% от его пропускной способности.

В итоге европейские страны лишилась еще 7,5% поставок.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц заявил, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран.

Другое издание писало, что в Великобритании может закрыться часть предприятий, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России прекратятся.

Ранее сообщалось, что отказ Британии от импорта российских нефтепродуктов до конца 2022 года создаст в стране энергетический коллапс. Лондону придется доплачивать Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам около $30 за каждый баррель нефти, чтобы компенсировать топливный дефицит. Главными проигравшими от энергетической войны Британии и России станут рядовые британцы. Уже к маю этого года тарифы на электроэнергию вырастут на 40%, прогнозируют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Также Польша заявила о неэффективности санкций против РФ в краткосрочной перспективе. Россия не испытывает особых сложностей в ситуации с санкциями, наложенными странами Европы из-за ее специальной военной операции на Украине, уточнил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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