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Минпромторг назвал сроки старта серийного производства электромотоцикла Aurus Merlon

К серийному производству электромотоцикла Aurus Merlon планируется приступить в 2024 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году, передает РИА «Новости».

Выступая на международной промышленной выставке «Иннопром-2022», министр также рассказал, что уже успел прокатиться на мотоцикле и ему понравилось.

Ранее отечественная компания Aurus представила на выставке в Екатеринбурге прототип этого электромотоцикла.

Одной из особенностей мотоциклов Aurus Merlon является возможность их использования при температурах до -25 градусов Цельсия.

Ранее глава Минпромторга заявил, что внедорожник Aurus Komendant могут презентовать в конце лета 2022 года.

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