Постпред РФ в ЕС Чижов назвал предложение Киева по замещению российского газа пиар-акцией

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что предложение Киева заместить в Европе российский газ на украинскую электроэнергию плохо проработано и является скорее пиар-акцией, передает РИА «Новости».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала экспортировать электричество на территорию Евросоюза. По его словам, в итоге это может стать альтернативой поставкам части российского газа для стран Евросоюза.

«Это скорее пиаровская акция, которая явно не является результатом экспертной проработки», — сказал Чижов.

Он добавил, что Украина может заменить какую-то часть российского газа, но для этого стране придется произвести большое количество энергии.

Ранее Чижов заявил, что у Евросоюза нет возможности полностью отказаться от российского газа на ближайшую зиму.