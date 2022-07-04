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Польский ретейлер LPP передал российские магазины компании из ОАЭ

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Depositphotos

Российские магазины польского ретейлера LPP SA , владеющего брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, перешли в собственность зарегистрированной в ОАЭ компании Far East Services - FZCO, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Из выписки реестра следует, что 95% бизнеса достались Far East Services, еще 5% перешли к гендиректору LPP S.А. в России Анне Пилюгиной.

В марте текущего года LPP прекратила поставки в Россию, а в конце месяца закрыла магазины. Ретейлер владеет сетью магазинов, включающей более 2200 точек по всему миру.

В мае поступила информация, что магазины LPP возвращаются к работе в России под новыми названиями.

Сейчас магазины розничной компании работают под другими вывесками: Reserved получил название Re, Mohito — M, а Sinsay — «Син».

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