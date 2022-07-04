Стоимость авиакеросина на бирже обновила максимум, поднявшись выше 68 тыс. рублей за тонну

Биржевая цена на авиакеросин в Европейской части России к концу торгов превысила 68 тыс. рублей, впервые поднявшись до таких показателей. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена авиакеросина в России за день поднялась на 1,6%, до 68,322 тыс. рублей за тонну, что стало историческим максимумом. При этом данный вид топлива бьет ценовые рекорды уже три дня подряд.

По данным биржи, бензин Аи-92 стал дешевле на 1,7%, дойдя до 38 тыс. рублей за тонну. Аи-95 снизился почти на 1%, до 41,9 тыс. рублей за тонну. Дизтопливо же наоборот подорожало, всего на 0,1%, до 55,44 тыс. рублей.

18 июня РБК со ссылкой на сообщение главы ФАС Максима Шаскольского сообщили, что цена на авиакеросин в России растет, несмотря на снижение спроса, что является парадоксом. Глава ФАС заверил, что высокая цена на авиатопливо не влияет на стоимость авиабилетов. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть денег.