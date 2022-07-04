Постпред РФ при ЕС: у Европы нет варианта полной замены российского газа на ближайшую зиму

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что у Евросоюза нет возможности полностью отказаться от российского газа на ближайшую зиму, передает РИА «Новости».

«Что касается ближайшей зимы, то варианта полной замены российского газа у стран Евросоюза нет, и они сами это признают», — сказал Чижов.

Ранее глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что, если поставки газа из России прекратятся, то накопленных запасов хватит на один или два месяца.

Данные лондонской биржи ICE от 4 июля свидетельствуют, что цены на голубое топливо в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с 10 марта, когда газовые котировки в Европе били исторические рекорды четыре дня подряд, опасаясь введения запрета на поставки российских энергоресурсов.