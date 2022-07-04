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Путин распорядился передать все ювелирные подарки чиновникам в Госфонд драгметаллов

Путин поручил передавать в Гохран подарки чиновникам из драгоценных камней и металлов

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому подарки госслужащим из драгоценных металлов или драгоценных камней, на которые не поступило заявок о выкупе, необходимо передавать в Гохран. Драгоценные подарки будут зачислены в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней РФ, следует из документа.

Соответствующий документ вносит изменения в распоряжение президента от 29 мая 2015 года о порядке уведомления российскими госслужащими о получении подарка в связи с официальными мероприятиями. В предыдущую версию вносится новый пункт, касающийся ювелирных подарков.

Также в предыдущей версии документа подарки, в отношении которых не поступало заявление о выкупе, могли быть использованы для обеспечения деятельности соответственно администрации и управления делами российского президента, федерального органа исполнительной власти, государственного органа субъекта РФ.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие, боровшиеся за Луганскую народную республику, должны отдохнуть и нарастить возможности.

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